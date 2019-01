Unge socialdemokrater i Fredericia har fået ny formand

Hattrick

- Vi skal lave et hattrick i det kommende år. Der er tre valg, og de skal vindes alle sammen. Først er der et skolevalg, hvor vi er mange her fra afdelingen, der skal ud og debattere på Fredericia Kommunes skoler. Dernæst er der et valg til Europaparlamentet, hvor det er vigtigere end nogensinde at få valgt socialdemokrater i EU. Sidst, men bestemt ikke mindst, står vi over for et Folketingsvalg, hvor vi skal have valgt Jens Jonatan Steen ind. Danmark har brug for en ny statsminister, og Fredericia har brug for en socialdemokratisk stemme på Christiansborg, siger Stine Høeg Hansen.