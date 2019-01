Oliver, Jørgen og Anders er i gang med at uddanne sig til automationsteknologer på Fredericia Maskinmesterskole. De skal tage noget af uddannelsen i Odense, og det er de trætte af.

Fredericia: Det er lidt som at blive sluppet løs i en legetøjsbutik. Sådan har Oliver Sønderby Veile, 24 år, Jørgen Hedensted Hansen, 24 år, og Anders Pedersen, 30 år, det med at gå på uddannelsen til automationsteknolog på Fredericia Maskinmesterskole. De ville bare ønske, at de kunne tage hele den toårige uddannelse i Fredericia. Det var da også på et hængende hår, at der blev oprettet en del af uddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. En uge før skolestart var der blot en enkelt tilmeldt. Det var Jørgen Hedensted Hansen, der er uddannet elektriker, men efter to operationer i knæ og en nu velbehandlet kræftsygdom skulle han finde på noget andet. Fire dage før undervisningen gik i gang, blev der holdt et åbent hus, som Anders Pedersen besøgte, og så søgte han optagelse. Også Oliver Sønderby Veile fik i sidste øjeblik øje på uddannelse, og med kort varsel måtte han fortælle sin chef i Føtex, at han ikke længere kunne tage dagvagter på normale arbejdsdage. Nu arbejder han stedet i weekenderne i varehuset på Venusvej.

Automationsteknolog Uddannelsen til automationsteknolog varer to år.



Siden sommeren 2018 har man kunnet tage dele af uddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Resten foregår på UCL i Odense.



Ansøgningsfrist: 15. marts for kvote 2. 5. juli for kvote 1.



De to år er bygget op med en obligatorisk del, en tilvalgsdel, et praktikophold og et afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed.



De studerende får viden om innovative processer, projektledelse, forretningsforståelse, lige som man lærer at håndtere projektudvikling inden for automationsområdet.

De tre studerende så gerne, at hele den toårige uddannelse til automationsteknolog kunne foregå i Fredericia, hvor det er lykkedes at opbygge et godt studiemiljø, og hvor de slipper for at pendle. Foto: Marianne Husted

- Hele uddannelsen burde være i Fredericia Det endte dog med otte elever på uddannelsen, og de tre er overbevist om, at de ville have været endnu flere på holdet, hvis man fik lov til at lægge hele uddannelsen i Fredericia. - Jeg synes, det er trist, at vi i noget af 2. semester og hele 3. semester skal pendle til Odense, siger Anders Pedersen, der lige som Oliver Sønderby Veile bor i Fredericia, mens Jørgen Hedensted Hansen kører frem og tilbage fra Viuf mellem Kolding og Vejle. De frygter, at skolegangen i Odense kan få nogle til at falde fra uddannelsen. Faktisk har Jørgen Hedensted Hansen været ved at undersøge muligheden for at færdiggøre den toårige uddannelse i Hedensted, som lige som Fredericiaer en uddannelses-station, dog med den forskel, at hele uddannelsen kan tages i Hedensted. - Vi har studiekammerater, som bor i Grindsted og Esbjerg, og for dem ligger Odense meget langt væk, peger de på.

Det er blandt andet robotteknologi, som de kommende automationsteknologer kommer til at beskæftige sig med. Ud over programmering og meget mere lærer de også om sikkerhed. Foto: Marianne Husted

Vilde med uddannelsen De tre er vilde med uddannelsen, som kan føre til en række job. De bliver uddannet til blandt andet at kunne programmere og energioptimere, og til at kunne være rådgivere, sælgere og teamledere. - Det er en bred uddannelse, som der er stor interesse for, siger Oliver Sønderby Veile, der kan fortælle, at mange virksomheder allerede har besøgte uddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Jørgen Hedensted Hansen har som sine studiekammerater ikke altid været så glad for at sidde på skolebænken. Men de er alle vilde med den måde, som skolegangen er konstrueret på uddannelsen til automationsteknolog. - Vi får en kort teoretisk introduktion til opgaverne, og så går vi straks i gang med at omsætte teorien til praksis, forklarer de. Lærerne er gode til at stille spørgsmål, som får de studerende til at komme frem til egne brugbare løsninger. De arbejder i grupper på henholdsvis tre, tre og to. I grupperne bliver det udnyttet, at de hver især kommer med relevante kompetencer, som de kan lære hinanden op i.

Der er investeret i den nyeste teknologi til faget, og for unge med stor interesse for computere og programmering er det som at blive sluppet løs i en legetøjsbutik at gå på den nye uddannelse. Foto: Marianne Husted

Nyeste teknik Undervisningslokalerne er veludstyret med den nyeste teknologi fra små printplader, der kan programmeres til at styre robotter, til større robotter. Blandt andet bruger de værktøjet Arduino til at lave computere, der kan styre mere af den fysiske verden end en stationær computer. Lego Mindstorms er også blevet brugt i gruppearbejdet. - Vi får lov til det hele. Der er ikke blevet sparet på noget som helst, siger Oliver Sønderby Veile. Han har som de andre altid har været optaget af computere og spil. Det sidste bruger de dog ikke tid på i skoletiden, men de prikker til Jørgen Hedensted Hansen for at få ham til at fortælle, at han i halvandet år har levet af e-sport, hvor han har deltaget i turneringer bl.a. i USA i spillet Smite.

Jobønsker: Google og udland Jobmulighederne er gode. 80 procent af automationsteknologerne er i job umiddelbart efter endt uddannelse, viser de hidtidige tal. Selv drømmer de alle om at blive ansat i en større virksomhed. - Google ligger i nabolaget, og det kunne være en drømme-mulighed, siger Oliver Sønderby Veile. Jørgen Hedensted Hansen kunne se sig selv arbejde i en virksomhed uden for landets grænser, mens Anders Pedersen har bidt mærke i, at der er en Tesla-fabrik undervejs i Nordtyskland. Men lige nu venter andet semester, hvor halvdelen skal foregå på UCL i Odense. Det samme skal 3. semester, mens fjerde semester går med praktik. Og de tre vil nyde den sidste tid på maskinmesterskolen i Fredericia, som også kan byde på en god fredagsbar - og allervigtigst - lyder det - nogle meget engagerede lærere, som uddanner de studerende i at tænke selv og stå på egne ben.