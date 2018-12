Ungdommens Hus rømmet på grund af farlig røg fra togbrand

Fredericia: Mens sirenerne over Fredericia hylede for at sende folk indendøre, fik personalet på Ungdommens Hus i Norgesgade besked på at forlade området.

- De brændende togvogne står ikke på vores grund, men lige ved siden af. Røgsøjlen driver ind over huset, og der lugter rigtig fælt, siger husets daglige administrator, Belinda Andersen.

Kun ganske få brugere var til stede på Ungdommens Hus, da evakueringsordren kom. Sammen med fire personaler kunne de hurtigt forlade området og komme i sikkerhed for røgen.

- Vi fik at vide, at røgen indeholdt asbest, siger Belinda Andersen.

Det er for tidligt at sige, hvornår brugere og personale kan vende tilbage til Ungdommens Hus, som i mellemtiden er låst forsvarligt af.

Også Den Kreative Skole har givet sine brugere besked på, at de skal forblive indendøre, indtil sirenerne har hylet alarmen af igen.