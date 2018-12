Ung mand klar til at begå røveri - blev skræmt væk af kundes skarpe blik

Den unge mand var maskeret og havde trukket sin hætte op over hovedet, da han stod klar til at gå ind i butikken.

- Den unge mand stod uden for de elektriske døre, da butikken skulle til at lukke kl. 20. Den sidste kunde var på vej ud, men opdagede den unge mand og blev stående og holdt skarpt øje med ham. Det fik den unge til at stikke af, siger vagtchef Jørn Lindhardt, Sydøstjyllands Politi.

Egeskov: En ung maskeret mand stod efter politiets opfattelse klar til at begå røveri mod Dagli' Brugsen i Egeskov ved lukketid søndag aften. Manden valgte dog at opgive, da en kunde tog ham skarp i agt.

Den unge mand var maskeret, så vi formoder, at han ville have begået røveri, hvis kunden ikke havde skræmt ham.

Fortsatte til Vejle

Samme bil blev godt en time senere observeret i Vejle ved Cirkle K på Fredericiavej.

- Her kom den unge mand ind i butikken og lykkedes med at stjæle odds-kuponer for 2000 kr., så det tyder på, at der er tale om en ung mand, der er på jagt efter penge, siger Jørn Lindhardt.

Den unge mand beskrives som somalisk af udseende og cirka 170 cm.