Fredericia: De fleste kender Astrid Lindgren og hendes univers, men fortællingen om den unge Astrid er ikke så udbredt. Den vises nu som film i Ældre Sagens filmklub torsdag 28. februar kl. 13.30, hvor fokus er på Astrid Lindgrens barndom og ungdom.

Den 16-årige kreative Astrid bobler af gode historier, som hun fortæller til sine søskende. Hun får et bijob som praktikant på Vimmerby Tidende, den lille lokale sprøjte, og her bliver hun også gravid med redaktøren, der er gammel nok til at være hendes far.

Han er gift, og da utroskab på det tidspunkt er ulovlig i retsmæssig forstand, må Astrid rejse til Danmark for at føde sit barn, Lasse. Han bliver boende i Danmark hos plejemoderen (Trine Dyrholm), indtil juraen har talt, og forviklingerne er klaret.

Filmen viser også, hvordan Astrid må flygte fra Vimmerby og siden kommer på sekretærskole i Stockholm, inden hun møder den fremtidige hr. Lindgren.

Der er entre, og tilmelding skal ske onsdag 27. februar kl. 9-12.