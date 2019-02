Uhyggen breder sig: Madsby Legepark vil holde halloween

Den kendte legepark vil forlænge sæsonen med et tre uger langt halloween-tema. Kommunens forvaltning har dog indstillet til politikerne, at projektet ikke skal have så mange penge som ansøgt.

Fredericia: Grin og glade grimasser bliver til efteråret muligvis afløst af skrig og skrål, når Mads Legepark efter planen lægger græs og jord til et tre uger langt halloween-tema. Ønsket er at forlænge sæsonen og stable et nyt event på benene som det traditionelle julemarked, og valget er faldet på halloween, der skal kulminere med et optog gennem parken 31. oktober, som også er kendt som allehelgensaften. Festlighederne begynder dog allerede i efterårsferien, hvor der vil blive pyntet op i parken, og så vil der være halloween-aktiviteter i de kommende uger. Nogle vil være gratis, mens andre vil koste et beløb at deltage i. Legeparken vil holde åbent i ugerne 43 og 44 for skoler, børnehaver og andre interesserede, og weekenden i uge 43 vil der være åbent i madpakkehusene, informationen og de kreative værksteder. Meningen er, at arrangementet skal være en tilbagevendende begivenhed.

Kommunen skal bidrage Madsby Legepark har sendt en ansøgning til Fredericia Kommune for at få tilskud til projektet, der anslås at koste 150.000 kroner. Hovedparten - det vil sige 80.000 kroner - skal finansieres via sponsorater, hvilket primært er til materialer, mens legeparken selv vil putte 20.000 kroner i begivenheden. Den resterende del - 50.000 kroner - skal komme fra Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalget skal tage stilling til ansøgningen på torsdag, men indstillingen fra forvaltningen er, at Madsby Legepark bør anvende egne driftsmidler til en større del af finansieringen og foreslår derfor politikerne i udvalget, at kommunen skal støtte projektet med 20.000 kroner, som skal tages fra udvalgets tilskudskonto, hvor der står 391.000 kroner på. Forvaltningen mener dog, at hensigten er god, og at det vil komme mange børn og børnefamilier til gode.