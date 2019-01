Uheld i morgentimerne: Lastbil væltet ved Egeskov - trafikken kører langsomt

Fredericia/Egeskov: Mandag morgen er der sket et uheld på Rute 28 ved rundkørsel Egeskov, hvor en lastbil er væltet.

Politi og redningsmandskab er på stedet. Ifølge Vejdirektoratet kan trafikanter fra Vejle passere med forsigtighed, og vores reporter på stedet fortæller, at trafikken ledes langtsomt gennem rundkørslen.

Vejen forventes tidligst ryddet klokken 12.

Hos TrekantBrand bekræfter man, at man er på stedet for at håndtere spild på vejen. Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi for at høre nærmere.

Opdateres..