Uheld i den allersidste forestilling: Tarzan brækkede en knogle under spring på scenen

Det var anden gang under opsætningen af "Tarzan", at Kim Ace måtte spille med en brækket tå, og det var kulminationen på flere skader i løbet af musicalens sidste spilledage.

- Min lilletå havde sat sig fast i den lille kant, der er på platformen, imens resten af mig fortsatte ned. Det var heldigt nok, at den næste replik alligevel skulle råbes, for der blev råbt RIGTIG højt lige der. Der var slet ingen tvivl om, at tåen var brækket, fortæller Kim Ace Nielsen, som nu kun kan bevæge sig rundt i klip-klapper på den kvæstede fod.

Det har krævet en del sportstape at udbedre vrid og forstuvninger undervejs i "Tarzan"-musicalen. Kim Ace sikrer her Patricia Tjørnblad, at hun kan holde forestillingen igennem med et forstuvet håndled. Under weekendens sidste forestillinger, var det ham, der fik behov for tapen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Tarzans tur til knubs

Musicalen byder på masser af fysiske udfordringer for skuespillerne, og både Bjørg Gamst og Patricia Tjørnelund har måttet have behandling for forstuvede knæ og håndled. I weekenden var det for alvor Tarzans tur til at tage knubsene.

- Jeg fik en lille forstuvning i venstre ankel om lørdagen i 2. akt. Det var ikke så slemt, men jeg kunne mærke det en del under aftenens forestilling lørdag. Fordi jeg ville kompensere for skaden, så gik det galt under den første forestilling om søndagen, hvor jeg landede forkert i et spring, og fik et stort vrid i mit venstre knæ, forklarer han.

Knæet fik han tapet sammen, og alt gik godt indtil det famøse spring i 2. akt.

- Jeg løber ud og skal direkte ind på scenen igen og spille en scene med Bjørg. Jeg når lige at få sagt til hende og forestillingsleder Matias Nevel, at jeg har brækket min lilletå igen. Matias spørger, om vi skal stoppe, men jeg har jo prøvet det før, og ærligt talt skulle mit ben være faldet af, før jeg var villig til at stoppe. Jeg VILLE spille den sidste færdig, siger Kim Ace Nielsen.