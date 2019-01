Fredericia: Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i YAMAMOMO SUSHI ApS . Det fremgår af regnskabet for 2017/18, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -6995 til -3156 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller noget om, hvor stor aktivitet der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -5359 til -5630 kroner i det seneste regnskab. Egenkapitalen faldt fra 84.766 til 79.244 kroner. Der er ikke oplyst tal for omsætningen.

Spetzler Ure ApS fik underskud i det seneste regnskabsår, som det fremgår af det nye regnskab for 2017/18. I det seneste år er underskuddet reduceret fra -33.840 til -5646 kroner før skat.

Egenkapitalen blev negativ

Det seneste år er endt med underskud i Fredericia, hvor firmaet M. Grønning Holding ApS har adresse. Det fremgår af det seneste regnskab for 2017/18, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 46.254 til -202.432 kroner efter skat. Resultatet før skat er ikke tilgængeligt hos Erhvervsstyrelsen.

Årets bruttotab var ligesom året før på -6250. Egenkapitalen faldt fra 252.082 til -2050 kroner og er dermed blevet negativ. Der er ikke oplyst tal for omsætningen.

I ledelsesberetningen kan man blandt andet læse følgende om regnskabet: "Ledelsen har valgt at nedskrive kapitalandel og tilgodehavende i Stensbo Engineering ApS til 0 grundet kapitaltab. Ledelsen i Stensbo Engineering ApS forventer selskabet kan reetablere selskabskapitalen ved fremtidig indtjening. Ledelsen forventer, at egenkapitalen kan reetableres via positiv drift indenfor en kortere årrække".