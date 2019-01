Uenige på gaden: Par skændtes højlydt, så politiet blev tilkaldt

Fredericia: Natten til lørdag kl. 01.25 blev politiet tilkaldt til Købmagergade, hvor en mand og en kvinde skændtes højlydt på gaden.

Da politiet nåede frem, viste det sig at være et kærestepar, og de stoppede skænderiet, da politiet nåede frem. Derfor slap kæresteparret da også for bøder. Det var en 42-årig kvinde og en 45-årig mand.

Det oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi Hans Hoffensetz.