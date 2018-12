Udvalgsformand: Investering i traineelærere er pengene værd

Fredericia Kommune vil gerne investere i traineelærer-uddannelsen, fordi det er en fødekæde i forhold til at få ansat lærere på kommunens folkeskoler, forklarer Pernelle Jensen (V), der er formand for Uddannelsesudvalget.

Hvorfor tog I initiativ til at etablere traineelærer-uddannelsen i Fredericia Kommune?

- Vi vil gerne lave uddannelser inden for en lang række brancher, som vi har behov for i byen, og der er velfærdsområdet en af de brancher, vi fokuserer på. Så er det også en fin fødekæde i forhold til at få ansat lærere ude på vores egne folkeskoler. Man er med til at uddanne sin egen lærerstab. Med den måde, traineelærer-uddannelsen er skruet sammen på, tænkte vi, at det kunne være en attraktiv uddannelse for ikke kun unge, men også nogle, der måske er lidt ældre. Det er ny måde at blive folkeskolelærer på, og det er meget spændende, synes vi.

Det koster jo også ekstra penge. Mener I, at det er pengene værd?

- Ja. Det giver mulighed for, at der kan være to lærere på i nogle af timerne, og det giver mulighed for en mere kvalificeret vikardækning, fordi man kan bruge de traineelærer-studerende til også at være vikarer, hvor man i dag har alle mulige løsninger for vikardækning. Nu kan man rent faktisk få en, der er under uddannelse til det, hvilket vi synes er enormt positivt. Og så bruger vi det også til at rekruttere. Vi vil gerne sørge for, at de efterfølgende vil ansættes på vores folkeskoler, når vi nu selv er med til at uddanne dem. Det koster selvfølgelig nogle penge, men vi ser de penge som godt givet ud, og nogle af dem er også taget fra vikarbudgettet.

I besluttede allerede i forbindelse med budgettet, som I vedtog i efteråret, at sætte penge af til et nyt hold. Uddannelsen var først startet efter sommerferien, så var det ikke for tidligt at gå ind og sige, at I gerne ville fortsætte med det?

- Nej. Vi har haft enorm god søgning til det. Der var nogle og fyrre, der søgte, hvilket er exceptionelt flot, når man tænker på, at det er første år, og derfor tror vi også, at vi får lige så mange ansøgninger næste år. Og så har vi i det første budget kun finansieret det første hold, men det er også behov for at finansiere hold to, og det er det, pengene er sat af til. Denne uddannelse har været så populær, at vi ikke forventer, at den bliver mindre populær fremadrettet - tværtimod.

En ting er, at der har været mange ansøgninger. En anden ting er, at det vel er for tidligt at konkludere, om det faktisk fungerer ude i virkeligheden?

- De tilbagemeldinger, vi har fået, er enormt positive, og jeg tror, der kun er to, der er faldet fra. Fordelen er, at man fra dag ét finder ud af, hvordan det er at være i praksis, så hvis det ikke passer til én, finder man ud af det med det samme, fremfor at man går igennem en uddannelse på fire år og bagefter finder ud af, at det ikke lige var det, man skulle.

Vil det være noget, som I fremover vil sætte penge af til, eller tror du, at det finder sit leje, og skolerne selv skal løfte mere af udgiften til det?

- Det er selvfølgelig klart, at der ligger en finansiering for hvert hold, der starter op. Vi er alle sammen enige om, at vi gerne vil have uddannelser og gerne vil gøre Fredericia til en endnu større studieby, end den er i dag, og derfor skal denne her uddannelse også finansieres ude i årene. Nogle af pengene kommer fra vikarbudgettet, resten er penge, vi prioriterer. Det er noget, som jeg vil tage med, når vi diskuterer budget fremadrettet.