Udvalg har sagt nej til at mødes med kritikere: Folk føler sig magtesløse

Jette Ejlbo og Rene Ville bad om et møde med social- og beskæftigelsesudvalget, men det blev afvist. Ægteparret er kritiske over for kommunens jobcenter og bliver kontaktet af mange, der føler sig klemt. De erfaringer ville de dele med udvalget.

Hun og hendes mand Rene Ville har de seneste år kæmpet for, at Jette Ejlbos søn kan få den hjælp fra kommunen, som de mener, at han har krav på. Et langt forløb, hvor de ofte er løbet panden mod en mur.

Når folk vælger at ringe til os, så er det fordi, de er desperate og ikke aner, hvad de skal stille op over for Fredericia Kommune.

- Vi forstår ikke, at de ikke kunne tage et møde med os. De begrunder det med, at det vil blive sagsbehandling, men det er det jo ikke, pointerer Rene Ville.

Men opfordringen til et møde blev afvist af et flertal i udvalget.

- Vi har bedt om at kunne få foretræde for udvalget, så vi kunne fortælle politikerne, hvordan vi oplever det. Det skulle ikke handle om vores egen sag, men give dem et billede af, hvordan mange fredericianere føler sig klemt og ikke hørt, siger Rene Ville.

Et kaffemøde

I svaret fra udvalgsformand Peder Tind fremgår, at de har været velkomne til at tage kaffe-møder med de enkelte udvalgsmedlemmer. Derfor har parret skrevet til alle udvalgsmedlemmer og inviteret på en snak og kaffe, men den opfordring er det kun Inger Nielsen (DF), der har fulgt.

- Det var et flertal, der ikke ønskede et møde, men jeg er af den opfattelse, at vi som udvalg kan lære noget ved at være i øjenhøjde og dialog med borgerne. Jeg var i mindretal med den holdning i udvalget, og så har jeg selv mødtes med parret for at lytte. Vi er i gang med at forsøge at forbedre samarbejdet med borgerne på jobcentret, og så skal vi tage imod alle de input, vi kan, siger Inger Nielsen.

Udvalget har igangsat en interview-runde om jobcentret, og den har parret deltaget i.

- Er det ikke fint nok?

- Jeg tror, at det var lidt tilfældigt, at vi kom med, og det er selvfølgelig også fint. Men vi synes godt, at det kunne suppleres med en samtale med udvalget, hvor vi bredere kunne fortælle om vores oplevelser, siger Jette Ejlbo.