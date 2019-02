Udvalg giver grønt lys til omdiskuteret Dalegade-byggeri - men der følger betingelser med til ja'et

By- og planudvalget i Fredericia Byråd behandlede for nylig en omdiskuteret byggesag i Dalegade. Et ja til byggeriet har dog kastet en række vilkår af sig - og endda også et nej til en af forvaltningens indstillinger.

Fredericia: Sorte tegl. En tagterrasse og en garage. Det er elementer i byggeplanen for Dalegade 34 i Fredericia, og det byggeprojekt har i særdeleshed fået blandt andet naboer til at råbe højt.

Sådan her ser planen ud for det kommende byggeri i Dalegade 34. Byggeprojektet har givet anledning til meget frustration blandt naboer, og høringssvarene fra den offentlige høring bærer også præg af, at der især er utilfredshed med, at det kommende hus ser anderledes ud, end de huse, der i forvejen ligger i Dalegade. By- og planudvalget sagde ja til at dispensere fra lokalplanen - men langt fra på alle områder, der var søgt om dispensation fra. Skitse: Therkildsen Arkitekter

- Det var at gå for langt at give dispensation til den sorte tagfarve. Det noterede jeg mig også i høringssvarene, at borgerne mener, og det er jeg meget enig i. Det er for meget, og selvom man bygger nyt, kan man godt forsøge at tilpasse sig, siger Steen Wrist Ørts.

Naboerne var mildest talt ikke tilfredse med de planer, grundejeren havde for Dalegade 34, og udover ovenstående var flere imod, at et fremtidigt hus på adressen skulle beklædes med sorte teglsten og ikke de traditionelle røde, som de øvrige huse i gaden ellers har. I lokalplan 32 står der da også, at "facadebebyggelsens tage skal udformes som symmetriske sadeltage med rødt tegl."

Et af de øvrige store diskussionspunkter har været tagterrassen. Det har i processen givet anledning til en partshøring af grundejeren, som efterfølgende har ønsket at imødekomme indsigelserne til terrassens størrelse ved at ændre den, så den bliver 2,5 meter dyb - svarende til størrelsen på en altan.

Derudover indstillede forvaltningen, at der skulle være vilkår om, at ejendomme ikke kunne opdeles i flere boliger.

Forvaltningen havde op til udvalgsmødet indstillet, at der blev givet dispensation til, at grundejeren måtte bruge sort tegl, at baghuset bygges med fladt tag, og at der skulle stilles vilkår om, at tagterrassen afskærmes imod naboer med en frostet glasvæg på 1,8 meter.

Stillet betingelser

I forhold til de mange bemærkninger i høringssvarene, der går på, at helhedsindtrykket ødelægges, at æstetikken og historikken går fløjten med realiteten af byggeplanerne for Dalegade 34, har det ikke været muligt for by- og planudvalget at komme borgernes ønsker i møde.

- Det, vi forholder os til i udvalget, det er, hvad vi vil dispensere for. Vi forholder os til lokalplanen. Jeg kan godt forstå, hvis nogle ikke føler sig hørt, men jeg håber derimod, at folk ved, at vi trods alt er kommet med imødekommelse og har stillet betingelser, lyder det fra udvalgsformanden.

Følges betingelserne, kan bygherren - når han har fået byggetilladelse - gå i gang med at bygge på grunden.