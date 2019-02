Udstilling: Fredericia Kunstforening i enestående samarbejde med Museum Heerup i Rødovre

Fredericia: Rummene summer af forventning. Store og Lille Sal på Kulturcenter Kongensgade 111 lægger lokaler til Fredericia Kunstforenings største udstilling nogensinde: En lang række værker af kunstneren Henry Heerup.

Udstillingen har været længe undervejs frem til ferniseringen 1. februar. I lokalerne arbejdes der her to døgn inden med montering af værker. Flere af kunstforeningens bestyrelse er til stede. Blandt andre Vagn Sørensen, der i to år har arbejdet hårdt for at få udstillingen stablet på benene.

Folkene, der flytter rundt på værkerne, har gummihandsker på for at beskytte værkerne - hvoraf flere er skrøbelige. Malerikonservator Pernille Brostrøm fra Kunstkonserveringen studerer detaljer på et maleri gennem lup og med koncentreret lys. Værkerne må endelig ikke tage skade.