Udsigt til kortere ventetid - ekstra hudlæge rykker ind i Fredericia Sundhedshus

Region Syddanmark har tildelt Fredericia en ekstra hudlæge, som specifikt har ønsket at rykke ind i Sundhedshuset. Det glæder formand for sundhedsudvalget Susanne Eilersen (DF). I dag har Fredericia kun én speciallæge indenfor hudsygdomme.

Fredericia: Der er op til 16 ugers ventetid for at få en tid hos Fredericias eneste speciallæge i hudsygdomme, men nu er der udsigt til, at ventetiden kan kortes ned. Region Syddanmark har givet mulighed for etablering af en ny speciallægepraksis i hud- og kønssygdomme, og klinikken rykker ind i Fredericia Sundhedshus i løbet af foråret.

- Det er utrolig positivt, at vi kan tiltrække speciallæger med vores sundhedshus, og at regionen også spiller med i forhold til at give mulighed for en ekstra speciallæge, siger formand for sundhedsudvalget i Fredericia Byråd Susanne Eilersen.

Netop nu søger den nye hudlæge personale til at varetage de kommende opgaver. I klinikken vil der blive tilbudt lysbehandling af hudlidelser, allergiudredning og alle andre hudrelaterede lidelser. Stillingerne skal besættes per 1. maj, fremgår det af opslaget.

I dag er der kun én hudlæge i Fredericia, og ventetiden for ikke akutte behandlinger er på 16 uger ifølge Sundhed.dk.

Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at få nærmere oplysninger om den nye hudlæge-klinik i sundhedshuset.

- Men der er tale om en tilflytter, som selv havde ønsket at få en placering i Fredericia Sundhedshus, oplyser Susanne Eilersen.