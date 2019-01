Fredericia: To mænd blev natten til mandag anholdt på Vildgåsevej i Fælledvejskvarteret mistænkt for at ville begå indbrud. De to udlændinge blev mandag eftermiddag stillet for en dommer ved et grundlovsforhør ved Retten i Kolding og fængslet i 14 dage.

De to mænd var kørende i en bil, da politiets patrulje anholdt dem. Ved anholdelsen blev den ene af de to mænd desuden sigtet for at have kørt bil i påvirket tilstand, oplyser vicepolitiinspektør Finn E. Nielsen.