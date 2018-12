Udbrændte tog hugges nok op på stedet: De er helt ødelagte

Det er mest praktisk og miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, oplyser Leif Fabrin, områdechef i DSB for togpersonale vest for Storebælt:

Om DSB vil gøre krav gældende og kræve erstatning af de fire børn og unge, der overfor Sydøstjyllands Politi har erkendt ildspåsættelsen i en af de udrangerede MR-tog fra perioden 1978-1985, er endnu usikkert.

Branden, som de lagde ud på et socialt medie, bredte sig lynhurtigt til i i alt seks vogne. Sirenerne lød over byen på grund af kaskader af røg, og 40 brandfolk kæmpede med flammerne i ni timer.

- Det afgør vi på et senere tidspunkt, siger Leif Fabrin til Fredericia Dagblad.

Han tilføjer, at der faktisk var en salgsproces i gang for 40 MR-togsæts vedkommende. Hvert togsæt består at to vogne, der begge kan køre som et lokomotiv og i alt har plads til 130 passagerer:

- Vi forventer en afklaring i det nye år.

I fald, de udbrændte vogne var en del af denne proces, bliver handelen altså noget mindre nu.