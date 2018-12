Tyveknægte brød ind og afleverede udbyttet hos naboen

Fredericia: Indbrudstyvene havde i den gode juletid lagt vejen forbi en villa på Hans De Hoffmanns vej.

Her havde man mellem lørdag den 22. og torsdag den 27. december brudt et kældervindue op og stjålet forskelligt værktøj samt noget tøj. Om tyveknægtene havde fået kolde fødder, kunne vicepolitiinspektør fra Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard, ikke sige noget om, men samtlige tyvekoster blev fundet af en nabo i vedkommendes have torsdag morgen.

Torsdag eftermiddag klokken 14.30 skete der et færdselsuheld på Ydre Ringvej. Her kørte to biler frontalt ind i hinanden. Den ene part måtte klippes fri, og vejen var i en periode spærret, mens oprydningsarbejdet stod på, oplyser Trekant Brand. Tre personer blev kørt på Kolding sygehus, men kunne senere torsdag tage hjem igen uden de store skrammer.

En 51-årig mand fra Fredericia blev natten til fredag klokken 00.06 stoppet af en patruljevogn på Prinsessegade. Manden kom kørende på sin knallert, noget slingrende dog, og det viste sig, at manden var spirituspåvirket. Han kan nu se frem til en sigtelse for spirituskørsel.