Tyve opgav butikkens bagdør men fik brudt fordør op

Fredericia: Tyve skaffede sig natten til onsdag adgang til en butik i Danmarksgade og fortsøgte blandt andet at bryde et pengeskab op. Tyvene prøvede først at komme ind via en bagdør, men måtte opgive. Derefter valgte de at tage hoveddøren, som de til gengæld fik åbnet, fortæller Ole Eckholdt fra Patruljecenter Syd.

Via hoveddøren fik de adgang til butikken og baglokalet, hvor tyvene forsøgte at bryde et pengeskab op. Det mislykkedes, men de fik skaffet sig adgang til skuffer i jagten på kontanter. Hvorvidt det er lykkedes tyvene at få noget med sig, har politiet endnu ikke overblik over.

- Vi har fået fremskaffet noget videomateriale, som vi skal have kigget igennem, siger Ole Eckholdt.