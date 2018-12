Tvist om bord tog en drejning: 20-årig nikkede skaller på bar og forsøgte at flygte fra politiet

Fredericia: En 20-årig mand fra Kolding blev natten til søndag klokken 04.28 anholdt og sigtet for vold.

Den 20-årige skulle have nikket en anden mand to til tre skaller samt givet ham en lussing inde på Old Irish Pub i Prinsessegade, efter der opstod en tvist om et bord.

Den 20-årige mand blev derfor taget med af politiet, men inden ordensmagten nåede at køre væk, kom en af gerningsmandens kammerater løbende til politibilen, åbnede døren og råbte "løb!" til den 20-årige.

Den 20-årige mand nåede dog ikke så langt, og kammeraten, som er en 21-årig mand fra Fredericia, forsøgte at stikke af, men blev løbet op af en betjent. Han er nu sigtet for forsøg til hjælp på undvigelse.

Forinden episoden på Prinsessegade havde Sydøstjyllands Politi ved et rutinetjek stoppet en 23-årig mand fra Korsør på Holstensvej. Betjentene bad om en udåndingsprøve, som viste sig positiv, og manden blev derfor anholdt og taget med til en blodprøve.