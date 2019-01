Tv-vært gæster Fredericia for at tale om falske nyheder: - Begrebet fake news er dårligt

Hvad er fake news, og hvad kan man som almindelig borger gøre for at gennemskue de falske historier? Det kommer DR-vært Erkan Özden til Fredericia for at holde foredrag om 31. januar.

Fredericia: Erkan Özden, der er kendt som nyhedsvært på TV Avisen, holder 31. januar foredrag på Fredericia Gymnasium.

Temaet er falske nyheder. Et udtryk der for alvor blev kendt i den brede befolkning i forbindelse med præsidentvalgkampen i USA i 2016. Erkan Özden vil forsøge at dele begrebet fake news op og sætte ord på, hvorfor begrebet fortsat fylder så meget på både sociale medier og i traditionelle medier.

- Begrebet fake news er dårligt, for der er kæmpe forskel på, om det er tale om løgnehistorier, misinformation, clickbait eller dårlig journalistisk. Jeg forsøger at tage det oppefra og ned, komme med eksempler og give nogle bud på, hvad man kan gøre for at gennemskue det, siger Erkan Özden.

At begrebet falske nyheder er så bredt og udefinerbart er med til at skabe en forvirring, der er farlig. Det risikerer nemlig at smitte af på de etablerede medier, hvis der opstår en generel følelse af, at alle nyheder på en eller anden måde er forkerte, mener tv-værten.

Han er selv overrasket over, at falske nyheder er noget, både medier og befolkning fortsat bruger meget tid på at snakke om.

- Havde du spurgt mig for to år siden, havde jeg sagt "slap nu af og træk vejret". Det siger jeg stadig - i hvert fald her i Danmark. Omvendt står toppolitikerne og siger, at der er en trussel, og at den kan ramme en dansk valgkamp. Set i lyset af at alle taler om det, er det enormt vigtigt at adskille tingene og se på, hvad er egentlig er op og ned, siger Erkan Özden.

Foredraget er arrangeret af Fredericia Bibliotek, Fredericia Dagblad og Fredericia Gymnasium, hvor det finder sted 31. januar klokken 19.