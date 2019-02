101 hektar i Haderslev

Det udpegede skovområde udgøres af den nordlige del af Pamhule Skov, som er et større skovkompleks på ca. 700 ha sydvest for Haderslev. Skovområdet grænser op til Haderslev Dyrehave mod øst og til Teglholt Skov mod vest.

Den nordlige del af området udgøres af arealerne omkring Hindemade, som er et stort vådområde bestående af sø, enge og moser. For at skabe et stort sammenhængende område og af hensyn til områdets mange store og gamle træer og de dertil knyttede arter udpeges området til urørt skov.

Pamhule Skov er desuden fuglebeskyttelsesområde for skovfugle med bl.a. isfugl og rød glente på udpegningsgrundlaget.