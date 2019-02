Tryk på ferietrafikken: To mindre uheld i Fredericia

Fredericia: Fredag eftermiddag bød på intens trafik flere steder i lokalområdet. Ud over normal fredagstrafik mener politiet også at kunne fornemme lidt ekstra travlhed i forbindelse med vinterferiens begyndelse.

To gange i løbet af fredag eftermiddag gik det galt i Fredericia. Første gang var lige omkring 12-tiden.

En bil, der holdt for rødt ud for Cirkle K-tanken på Vejlevej, blev påkørt bagfra. Ved sammenstødet skete der begrænsede materielle skader, oplyser politiet. Men en 20-årig kvinde fra Vejle, der var passager i den holdende bil, pådrog sig et brud på bækkenet.

Den bagfrakommende bil blev ført af en 59-årig mand fra Horsens.

Klokken 13:32 skete der endnu en påkørsel. Det var på Vestre Ringvej ud for Idrætsvej - altså den nordlige udkørsel fra p-pladsen ved stadion. Her stødte en 48-årig mand og en 26-årig kvinde fra Middelfart sammen med deres biler. Ifølge politiets oplysninger kom ingen noget til.