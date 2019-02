Trods kritik fra fiskere og eksperter efter Dan Gødning-udslip: Miljøstyrelsen ændrer ikke praksis

Der væltede urea-gødning ud over havneområdet, da tank 7 ved Dan Gødning på Møllebugtvej kollapsede den 3. februar om aftenen. Store mængder kvælstof endte i Lillebæltt, og ekspert og fiskere har siden efterspurgt, at Miljøstyrelsen nøjere og hurtigere havde undersøgt hvad der skete i recipienten, men Miljøstyrelsen fastholder, at der blev gennemført grundige undersøgelser og uheldet har ikke ført til ændret praksis i styrelsen. Arkivfoto: TrekantBrand

Der blev foretaget de nødvendige målinger i Lillebælt, da Danmarkshistoriens største udslip af kvælstof skete. Det fastholder Miljøstyrelsen, mens ekspert og fiskere peger på, at vigtige data gik tabt. Fredericia Kommune kunne ikke kræve undersøgelser.

Fredericia: Der blev foretaget de nødvendige undersøgelser af Lillebælt, da der for tre år siden væltede gødningsvand fyldt med kvælstof ud over kajkanten i Møllebugten. Og trods kritik fra både ekspert og fiskere, så vil praksis være den samme, hvis ulykken skulle ske igen. - Vi forventer ikke at ændre praksis, idet vi mener at have gennemført en forsvarlig og hensigtsmæssig overvågning oven på udslippet, oplyser områdechef for Miljøstyrelsen Fyn Harley Bundgaard Madsen. Der var løbende kontakt mellem Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen i dagene efter det store udslip, som af eksperter blev kendetegnet som en miljøkatastrofe og svarede til, at Lillebælt på en gang fik en belastning af kvælstof som på et helt år. - Vi var i telefonisk kontakt med Naturstyrelsen den 9. februar, hvor vi underrettede Naturstyrelsen om uheldet. Vi gjorde klart, vores umiddelbare vurdering var, at der kunne være løbet forholdsvis store mængder urea og palmeolie ud i Lillebælt. Dagen efter drøftede vi sagen med Miljøstyrelsen. Fredericia Kommune og vi blev enige om, at uheldet/udledningen skulle vurderes i henhold til miljøskadeloven, oplyser miljøchef i Fredericia Kommune Inger Pabst. (artiklen fortsætter efter videoen fra ADPs overvågning, som viser udstrømmende urea-gødning)

- Vi forventer ikke at ændre praksis, idet vi mener at have gennemført en forsvarlig og hensigtsmæssig overvågning oven på udslippet. Områdechef Miljøstyrelsen Fyn Harley Bundgaard Madsen

Ønske om hastebehandling Den 12. februar bekræftede Miljøstyrelsen over for Fredericia Kommune, at de i samarbejde med Naturstyrelsen ville foretage en vurdering af, hvorvidt der var tale om en miljøskade i miljøskadelovens forstand. Var der tale om miljøskade ville det betyde, at Miljøstyrelsen skulle overtage sagsbehandlingen af uheldet. Det skulle Miljøstyrelsen imidlertid allerede i forhold til konsekvenserne i Lillebælt. Kommunerne er sagsbehandler på forurening, der sker på land, men ikke udenfor kajkanten. En praksis, som blandt andre formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) har kritiseret. Det betød i den konkrete sag, at kommunen ikke kunne iværksætte særlige undersøgelser i Lillebælt. - Men spurgte I ind til undersøgelser i Lillebælt? - I brev af 17. februar 2016 spørger BechBruun (advokatfirma, red.) på vegne af Fredericia Kommune Miljøstyrelsen, om Miljøstyrelsen vil anmode Naturstyrelsen og DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, red.) om hastebistand til vurdering af modelkørsler og prøveudtagning, konstaterer Inger Pabst.

Afviser kritik Hvis kommunen havde villet have en vurdering af Lillebælts tilstand straks efter udslippet, så var det ikke muligt. - Fredericia Kommune kan ikke påbyde undersøgelser af en recipient, som ligger uden for kommunens ansvarsområde. På uheldstidspunktet var Naturstyrelsen ansvarlig for overvågning af kystvandene, forklarer Inger Pabst. Både seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, Aarhus Universitet, og MF Christian Rabjerg Madsen (S) har udtrykt kritik og undren over, at der ikke blev gennemført undersøgelser straks i Lillebælt. Det har betydet, at der ikke ligger et datagrundlag, som blandt andet erhvervsfiskerne ville kunne udnytte ved en eventuel erstatningssag ved EU-domstolen.

Ikke miljøskade Miljøchef Harley Bundgaard fastholder, at overvågningen og målingerne blev gennemført i tilstrækkeligt omfang. Han oplyser, at der i Lillebælt og de tilstødende vandområder blev udtaget prøver ved 13 forskellige lokaliteter, som i alt blev besøgt 53 gange fra 4. februar til 31. marts 2016. Der blev udtaget prøver dels i overfladen og dels ved bunden. Der var tale om rutinemæssige prøver. Desuden gennemførte styrelsen i slutningen af februar måned et ekstra prøvetagningstogt gennem Lillebælt ved ni lokaliteter. Prøveresultater sammenholdt med modelberegninger har vist, at udslippet ikke havde en blivende effekt på miljøet i Lillebælt i en grad, så det kunne karakteriseres som miljøskade.