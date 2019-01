Trods et ønske i flere år: En campus til talenterne lader vente på sig

Siden 2016 har Fredericia Eliteidræt arbejdet for at få en campus, så de tilknyttede idrætstalenter har et sted at overnatte, når de studerer og dyrker deres idræt i Fredericia. Det er endnu ikke blevet en realitet, men Fredericia Eliteidræts formand Nils Skeby sætter sin lid til, at politikerne vil støtte projektet.

Fredericia: Da Fredericia Eliteidræt i august 2016 indgik en ny aftale med Team Danmark, var et af målene, at der med udgangen af 2019 skulle være etableret en campus for talenterne, så de havde et sted at overnatte, samtidig med de kunne dyrke deres idræt og studere.

- Det er et stort ønske, vi har for eliteidrætten i byen - både i forhold til vores interesse på talentniveau og videre på eliteniveau. Vi prøver at motivere og understøtte den udvikling ved at få en campus, men de endelige bevillinger, der skal til, skal komme fra kommunen. Derfor ligger det hos byrådspolitikerne om, hvorvidt det kommer til at blive gennemført. Jeg mærker en interesse hos politikerne for at få det på et tidspunkt, men der er mange ting, der skal hænge sammen, for at det kan lykkes, siger Nils Skeby, der er formand for Fredericia Eliteidræt, som nu har eksisteret i over 10 år.

I den tid har Fredericia Eliteidræt fostret flere udøvere, der har vundet ungdoms-OL, ligesom triatleten Andreas Schilling, der er blandt verdens bedste, har slået sine folder i Fredericia.

- Vi vil gerne have et miljø i byen, hvor talenterne på et højt niveau inden for sport og for eksempel teater og musical skal kunne bo sammen og have et fællesskab. Vi ved fra andre byer, at det motiverer i den grad talenterne til at blive endnu mere fokuserede, siger Nils Skeby.

Han forklarer, at udfordringen er, at de unge udøvere skal få skole, familie, kost, fritid og bopæl til at nå sammen i en højere enhed.

- Det kan en campus understøtte. Det ved man for eksempel fra Vejle, hvor man har en campus, der ligger meget tæt på uddannelsesinstitutioner og idrætsgrene, og det har de stort udbytte af, siger bestyrelsesformanden.

Han mener, det er oplagt at lave en campus, der ikke kun skal have idrætstalenter som beboere.

- I Fredericia har vi det helt særlige med musicalakademiet, og jeg kunne sagtens forestille mig, at idrætstalenter lever sammen musicaltalenter. De er unge og meget fokuserede, så det er de samme udfordringer, der gør sig gældende for et musicaltalent som for et fodbold- eller håndboldtalent, siger Nils Skeby.