Tro på dig selv: Ordblinde Rasmus udgiver bog

Ordblindhed

Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Men ordblindhed kan optræde sammen med andre sprogproblemer.

Disposition for ordblindhed er arvelig.

Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før.

Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.

Rasmus kan ikke "veksle" bogstaver til ord - og heller ikke den anden vej. Han er så stærkt ordblind, at han kan have svært ved at finde rundt i sine hjælperedskaber. For eksempel når en oplæser-funktion på computeren kræver, at man klikker på det rigtige - for eksempel "Tegneserier" eller "Fantasy". For at klikke rigtigt, skal man kunne aflæse de klikbare ruder på skærmen.Rasmus' tre storesøskende er alle læseheste, og hans ældste søster er ved at uddanne sig til bibliotekar. Hans mor har stadig en del tilbage af sine ordblinde-udfordringer fra barndommen, selvom et livs træning har gjort hendes læsning bedre.Ordblinde-foreningens hjemmeside skriver blandt andet, at:Ifølge Sundhed.dk tyder forskning på, at 10-20 procent af befolkningen er ordblind. Ordblindhed findes i alle kulturer og alle sociale klasser.