Trinitatis Sogn inviterer til samvær og adventssang med Snoghøjkoret

Fredericia: Fredag den 14. december kl. 14.30 inviterer Trinitatis Sogn til adventskomsammen i den gamle sognegård. Her er der pyntet op til jul - både indenfor og udenfor i bindingsværksgården. Alle kirkens tre præster deltager, og Merete Ørskov holder en adventstale. Ole Engberg, som er vikarpræst i sognet under Elli Krog Foldagers sygeorlov, fortæller en historie om sin barndoms jul i dyrlægehjemmet. Og Bent Andreasen står for en lille munter afdeling med årets julebanko, hvor der også er små gode gevinster at vinde for de heldige.

Der synges et udvalg af sange og salmer til advent og jul, og der indgår et musikalsk indslag med firhændigt klaver. En lille koncertoplevelse indgår også, idet Snoghøjkoret kommer på besøg med ca. 20 korsangere. De synger både kendte og nye sange fra deres juleprogram. Alle er velkomne i sognegården, Danmarksgade 61, hvor der serveres kaffe og julekager og kaffe med brød for en beskeden pris.