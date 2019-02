Trinelise Væring spiller neo-soul på Tøjhuset

- I 2016 lyttede jeg en del til et album med Frazey Ford. Hun er canadisk singer-songwriter. Hun har lavet et album med en gammel Memphis-rytmegruppe, og det gav en enormt charmerende vibe til hendes album. Den der soul-lyd på hendes folk-ting og uden, at hun selv sang soul-agtigt. Så jeg bestemte mig for, at jeg ville lave noget med den lyd og den slags grooves. Så på et eller andet tidspunkt, efter at jeg havde skrevet sangene og faktisk også de fleste arrangementer, tænkte jeg bare, hvorfor ikke forsøge at få fat i den producer, der har lavet det album. Og så, ad nogen omveje, fandt jeg frem til John Raham, oversatte alle teksterne og sendte ham mine demoer, hvor han også kunne høre arrangementerne, siger hun.

Fra jazz til neo-soul

Kontakten førte til, at John Raham tog til Danmark for at styre indspilningerne med et fuldt orkester. Nogle måneder senere tog Trinelise Væring så til Vancouver i Canada for at gennemarbejde efterproduktionen.

- Han var super fed at arbejde med. Han kom ikke med sådan en disruptions-dagsorden, men "he had my back", som de siger.

I begyndelsen af karrieren var Trinelise Væring mest kendt for sin jazz, men siden har hun bevæget sig genremæssigt og kalder i dag sin musik neo-soul. Blandt inspirationskilderne er Amy Winehouse.

- Ikke fordi jeg har siddet og lyttet til det i denne omgang, men hun er jo den mest oplagte eksponent for neo-soul, og det er jo noget, man kender ret godt. Så har jeg i de sidste mange år lyttet rigtig meget til sådan noget ret chill roots og nogen af de folk fra den mindst poppede del af countryscenen, rigtig meget til eksempelvis Lucinda Williams og hele den der beat æra. Også bands som Fleetwook Mac og en sangskriver som Janis Ian, siger Trinelise Væring.

Trinelise Væring har tidligere spillet i Fredericia, hvor hun har besøgt Det Bruunske Pakhus, men koncerten 9. februar bliver hendes første på Tøjhuset.