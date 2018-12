Triatlonklub løb penge ind til angstramte børn: Det betyder meget at vi ikke står alene

For fjerde år i træk brugte Fredericia Triathlon Team en af årets korteste dage på at samle ind til angstramte børn.

- Tanken var oprindeligt en skør idé fra min mand omkring det her med at løbe fra solopgang til solnedgang, og så er det en god måde at samle nogle penge ind på. Jeg har selv haft angst og har det sådan set stadig, men jeg har lært at leve med den, siger Tine Scheurer Petersen fra Fredericia Triathlon Team.

Formålet var at samle penge ind til Foreningen for børn med angst, som Fredericia Triathlon Team siden 2015 har støttet via det såkaldte vintersolhvervsløb.

I alt 200 løbere var i løbet af dagen i løbeskoene for at løbe eller gå en tur fra Fredericia Triathlon Teams klublokaler ved Monjasa Park. Deltagelsen var ganske gratis, men hver deltager betalte to kroner for hver kilometer, der blev tilbagelagt.

Som forælder til et barn med angst kan man godt føle sig meget alene, men der findes mange, som vil gøre noget godt for vores børn

Som optakt til den fjerde udgave af velgørenhedsløbet holdt triatlonklubben tidligere på ugen en foredragsaften for 45 medlemmer, hvor både Tine Scheurer Petersen fra Fredericia Triathlon Team og Mia Kristina Hansen fra Foreningen for børn med angst fortalte om angst. Foto: Peter Leth-Larsen

Nemmere end at fylde raslebøsserne

I 2017 blev der samlet 17.000 kroner ind til Foreningen for børn med angst, og det er noget, der rører foreningens formand, Mia Kristina Hansen. Hun har selv en søn med angst, og hun var lørdag taget til Fredericia for at gå sammen med nogle af de øvrige motionister.

- Vi er meget taknemmelige for den opbakning, vi får, og for de muligheder, det giver os. Ofte er børn med angst fængslet til hjemmet, og det er forfærdeligt at opleve, for livet går i stå. Som forælder til et barn med angst kan man godt føle sig meget alene, men der findes mange, som vil gøre noget godt for vores børn, siger Mia Kristina Hansen.

Blandt de løbere, der deltog i arrangementet, var Kristian Tønnesen. Han tilbagelagde 21 kilometer i den gode sags tjeneste.

- Man kan løbe for så meget, men jeg er nok bedre til at støtte, når det er sådan noget her, end når de kommer rundt med raslebøsserne, siger Kristian Tønnesen.

Fredericia Triathlon Team sponsorerede 1.500 kroner til Foreningen for børn med angst, mens lodtrækningspræmier og forplejning, som løberne fik del i, var doneret af lokale butikker.