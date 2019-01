Tre nye rum skal lokke lokale og turister ud i Lillebælts natur

Naturpark Lillebælt har i 2018 haft omkring 1500 borgere med på guidede ture. I år er planen at markedsføre Lillebælts oplevelser i endnu større grad.

- Naturrummene vil være åbne 24 timer i døgnet, hvor man kan søge ly for regn og samtidig finde formidling om området. Naturrummene skal guide dig ud i naturen, fortæller koordinator hos Naturpark Lillebælt Niels Ole Præstbro.

Trelde Næs med i naturkanon

Naturpark Lillebælt blev skabt i 2014 og består af Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner sammen med Destination Lillebælt.

I 2018 stod naturparken bag 45 guidede ture som eksempelvis "Hjælp med at fange rejer". Omkring 1500 mennesker deltog i turene. Der blev også arrangeret større events med 150-200 deltagere og både guidede ture og events er også på plakatten i 2019.

Naturpark Lillebælts strategi for dette år er at udvide sin markedsføring og lokke flere lokale og turister ud i naturen. Med den hensigt er det kun en gevinst, at Trelde Næs sidste år kom med i Danmarks Naturkanon.

- Det betyder noget, når vi kan sige, vi har et af de bedste naturområder i Danmark, siger Niels Ole Præstbro.