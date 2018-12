Tre lommetyve fik forvirret kvinde på banegården - og væk var pungen

Fredericia: Tre mænd begik fredag formiddag tyveri mod en kvinde på Fredericia Banegård.

Ifølge Sydøstjyllands Politi skete tyveriet ved, at de tre mænd passede den 58-årige kvinde op og spærrede for hende. I et øjebliks forvirring lykkedes det en af dem at snuppe kvindens læderpung.

Tyveriet skete i tidsrummet mellem 10:45 og 10:55.

De tre mænd beskrives som værende i 40'erne og lyse i huden. To af dem var omkring 180 centimeter høje, mens den sidste var omkring 170. De havde kort hår. Den ene var klædt i mørkt tøj, en af de andre havde en lang, beige frakke.

Oplysninger til politiet på 1-1-4.