Travlt døgn for politiet: Kvinde stak betjent en lussing

Natten til lørdag - klokken 05.10 - blev en 18-årig kvinde fra Brørup anholdt for at slå en betjent i hovedet med flad hånd. Det skete ud for Generalen i Prinsessegade, og lussingen kostede kvinden en tur i detentionen, hvor hun efterfølgende blev afhørt.

Stjal kommoder og amagerhylde

Tidligere fredag blev der anmeldt flere indbrud: Klokken 18.26 kom en anmeldelse fra Christian Winthers Vej, hvor tyve trængte ind i villaen gennem et kældervindue. Underetagen blev gennemrodet, og der blev stjålet smykker. Indbruddet skete mellem klokken 15.55 og 18.20 fredag.

Et andet indbrud skete mellem klokken 12.30 og 18.45 i en villa på Castorvænget. Tyvene fik adgang, da de brød en havedør op. De gennemrodede huset og forsvandt med to bærbare pc'er, en Playstation, spil, smykker og parfume.

Klokken 20.56 blev et tredje indbrud anmeldt. I et hus på Gl. Stoustrupvej i Stoustrup har der været adgang til boligen i nogle dage. Tyvene kom ind via hoveddøren og stjal en computer, en generator, to kommoder, nogle bøger og en amagerhylde.

- Man har åbenbart haft rigtigt god tid på stedet, konstaterer John Skjødt fra Sydøstjyllands Politi.

Endelig var der fredag formiddag indbrud i en lejlighed på Havepladsvej. To mænd blev opdaget, da de forsvandt med et pengeskab, og de blev kort efter pågrebet af politiet. De er sigtet for tyveriet og er nu løsladt igen.