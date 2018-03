Ministerbesøg

Fredericia: - Jeg så mange biler holde i kø.

Sådan sagde transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) mandag middag under et besøg hos ADP. Han var inviteret på besøg hos havneselskabet for at komme ud og blandt andet se Taulov Transportcenter og Taulov Dryport. Men besøgene måtte opgives på grund af trafikkaos i Taulov, der var forårsaget af flere trafikulykker på Lillebæltsbroen og på motorvejen ved Skærbæk. Derfor så ministeren hovedsageligt biler holde i kø, og rundturen i Taulov blev kraftigt beskåret.

Administrerende direktør hos ADP, Nils Skeby, fortalte ministeren om Taulov Dryport, kombinerede transportløsninger mellem søvejen, jernbane og godstransport og Taulov som trafikknudepunkt.

Ole Birk Olesen tog efter besøget i Fredericia videre til Billund, hvor han skulle holde oplæg til Hærvejskomitéens generalforsamling.