Tommel op fra bestyrelsen: Byggeri af nye pakhuse begynder formentlig til næste år

Fredericia: ADP's bestyrelse har godkendt planerne om at opføre to nye pakhuse på den tomme grund ved Holstensvej.

ADP A/S ejer arealet, hvor den tidligere skinnesvejsecentral var placeret.

Direktør for ADP Nils Skeby har tidligere givet udtryk for, at ADP har brug for mere pakhus-kapacitet. I dag bruges grunden hovedsageligt til lidt stål og andet stykgods.

De to pakhuse vil koste 12 til 15 millioner kroner at opføre.

Da bestyrelsen nu har godkendt projektet, skal der udarbejdes en lokalplan-ansøgning. I fald Fredericia Byråd nikker ja til den, vil byggeriet kunne gå i gang i efteråret 2019. Hermed kan pakhusene står klar til brug i 2020.

Pakhusene skal kunne indeholde alle former for tørgods. ADP-direktør Nils Skeby har tidligere fortalt, at hvis havnen ikke kan tilbyde at tage varerne ind, når behovet opstår, kan havneselskabet miste indtjening.

Havnedirektøren håber desuden, at pakhusene kan fungere som en form for støjmur mellem havnen og bebyggelsen ovenfor Strandvejen.