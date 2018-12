Tog 55 tommer stort fjernsyn med sig - indbrudstyv var næppe på cykel

Fredericia: I løbet af onsdag fik Sydøstjyllands Politi anmeldelser om to indbrud i Fredericia.

Den første anmeldelse tikkede ind omkring klokken 16. Her kunne en villaejer på 6. Julivej fortælle, at kældervinduet i boligen var forsøgt brudt op, men da dette havde været med manglende succes, havde indbrudstyven i stedet fundet en wienerstige til at komme op til et højtbeliggende vindue, som der så i stedet blev brudt op. Hvad der er forsvundet fra villaen, kunne politiet ikke sige noget om. Det indbrud var sket mellem klokken 12 og 16.

Også i de relativt lyse timer - mellem klokken 14.30 og 17.35 - var ubudne gæster forbi Golfvænget. Her var et badeværelsesvindue blevet brudt op og fra villaen stjålet intet mindre end et 55 tommer stort LG-TV. Vicepolitiinspektør ved Patruljecenter Syd, Finn Ellesgaard Nielsen, konstaterede deraf, at tyven næppe havde været på cykel.

Udover det store fjernsyn, kom tyven også af sted med både smykker og dansk valuta.