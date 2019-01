Tørstige tyve på spil - stjal 12 kasser øl i løbet af tre minutter

Fredericia: Videoovervågning fra et lager på Strevelinsvej i Fredericia afslører, at indbrudstyve har været forbi virksomhedens bagvedliggende område tirsdag aften.

I løbet af tre minutter - fra klokken 19.27 til 19.30 - har tyvene stjålet mellem 10 og 12 kasser øl fra lageret.

Derudover skulle en 30-årige mand nok have ladet bilen stå onsdag sen eftermiddag. Klokken 17.08 blev han nemlig stoppet af en patrulje, og de mistænkte ham for at køre bil, selvom han var påvirket af stoffer. Derudover viste det sig, at manden ikke havde noget kørekort, da det tidligere var blevet frakendt.

Om en 42-årig mand var på vej ind for at handle eller på vej hjem, da han onsdag klokken 18.30 på parkeringspladsen på Nymarksvej ved Superbrugsen blev stoppet af politiet, vides ikke. Patruljen mistænkte dog den fredericianske mand for at køre bil, selvom han havde sprit i blodet, og det blev han derfor sigtet for.

Klokken 01.00 natten til torsdag kunne Sydøstjyllands Politi igen sigte en bilist for kørsel under påvirkning af alkohol. Denne gang var der tale om en 27-årige mandlig fredericianer, der fik lov til at puste i alkometeret. Manden blev stoppet omkring Danmarks Port i Danmarksgade.