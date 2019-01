Tøjhuset ruster sig til at ryste af skrammelrock

Fredericia: Det kommer til at dufte af humle og skramle af rock, når skrammelrockorkestret Padlock Chain går på scenen i Tøjhuset i Fredericia. lørdag 12. januar som led i bandets "Skrammelrockogrulrundturturreturtour".

- Vi glæder os voldsomt og har tænkt os at hygge og nusse om publikum, så de aldrig glemmer det. Uanset, hvad de måtte finde på af fortrængnings-teknik, vil de aldrig igen kunne undslippe mindet om denne aften, lover forsanger Peter Friis Autzen.

Padlock Chain har for nylig genvundet titlen som "Uofficielle Jyske Mestre Af Skrammelrock". De har haft titlen, siden de selv opfandt begrebet Skrammelrock og indstiftede konkurrencen for 23 år siden.

- Skrammelrock er en præcis betegnelse for vores måde at spille på: Her er ingen dikkedarer, ingen fine fornemmelser, ingen firestemmige korarrangementer og ingen harpe-arrangementer i mol. Vi tæller til fire og jokker pedalen i bund. Sådan skal rock skramles. Og vi elsker det, siger Peter Friis Autzen.

Padlock Chain spillede i november opvarmning for Magtens Korridorer i Eksercerhuset, ligesom de adskillige gange har gjort tilværelsen usikker for uskyldige forbipasserende ved Sommerrock.

Både Tøjhuset og Det Brunske Pakhus har flere gange lagt scene til Padlock Chains propfulde huse. Koncerterne udløser gerne kø flere timer inden showstart. Og på begge spillesteder har bandet og publikum sat omsætningsrekorder i baren.

- Det er vigtigt med en sund væskebalance, når man lytter til skrammelrock. I vores alder er det jo direkte farligt at dehydrere, lyder det formanende fra bassist Kenneth Madsen.