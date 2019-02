Tøjhuset byder på koncert med Teitur

Fredericia: Onsdag 13. februar kan man opleve den færøske kunstner Teitur i Tøjhuset.

Teitur har netop udgivet sit seneste album "I Want To Be Kind" næsten fem år efter Story Music (2013). I mellemtiden har Teitur skrevet og indspillet klassisk musik med vidunderbarnet Nico Muhly, været taler til Ted Talks i Vancouver og turneret i Sydamerika.

Det niende album er et album om at finde sin ro, sit hjem. Om at finde lykken og at nyde de små ting i livet. Med lyden fra en færøsk lykkelig mand midt i New York, hvor albummet er indspillet.

Teitur Lassen er ved at være en erfaren herre på den nordiske musikscene. Med to Danske Grammy, over 1000 koncerter og nu ni studiealbums i bagagen, har Teitur bevist sit talent for at fange lytteren i et intenst og forførende greb.

Han debuterede i 2003 med klassikeren "Poetry & Aeroplanes". Gennem tiden er Teiturs kunstneriske ambitionsniveau steget, og "I Want To Be Kind" er ingen undtagelse.

Der er få billetter tilbage til koncerten, der starter kl. 20.