Tøjbutik afviser rygter efter salgsannonce: Vi lukker ikke

Bedre lokaler lokker Amoc til at forlade Vendersgade til fordel for Gothersgade.

Fredericia: Børnetøjbutikken Amoc forlader Vendersgade og flytter til Gothersgade.

- Jeg fik mulighed for at overtage lokalerne, hvor Miami og siden Wagner har ligget. Det er en lidt mindre butik, men til gengæld mere opgraderet og bedre indrettet end her, siger indehaver Lone Ahrentoft.

Hun har i de seneste dage hørt rygter om, at Amoc lukker. Rygterne skyldes formentlig en annonce i ElboBladet i sidste uge, hvor ejendomsmægler Billund har ejendommen med butik og bolig til salg.

- Flere har sagt til mig, at "nej, hvor er det ærgerligt, at du lukker". Men jeg lukker skam heller ikke, siger indehaver Lone Ahrentoft med et smil.

- Jeg flytter bare et par hundrede meter. Og først til marts.