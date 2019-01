Der er nu indkaldt til to dialogmøder om jobcentret. Først byder byrådspolitikere til møde tirsdag 22. januar, og siden byder Alternativets Søren Haastrup til et nyt møde lørdag 2. februar. Arkivfoto: Kim Rune

Først arrangerede Alternativets Søren Haastrup et dialogmøde om jobcentrets fremtid. Nu gør politikerne i social- og beskæftigelsesudvalget det samme - men på en anden dato.

Fredericia: Først indbød Alternativets Søren Haastrup til et dialogmøde om jobcentret. Og nu er politikerne fra social- og beskæftigelsesudvalget også på vej med et møde om det ofte kritiserede jobcenter. Mødet foregår tirsdag 22. januar fra klokken 19 til 21, oplyser udvalgets formand Peder Tind (V). - Hvis man er interesseret i området, vil jeg opfordre til, at man sætter kryds i kalenderen, siger Peder Tind. Beslutningen om at holde dialogmødet faldt på udvalgsmødet før jul, og en nærmere plan for mødets indhold er på vej. Med mødet kommer der til at foregå to møder om jobcentret på kort tid, da Alternativets møde foregår lørdag 2. februar i et lokale på Bülows Plads.

Fokus på åbenhed En analyseenhed ser i øjeblikket på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune og kom før jul med 14 anbefalinger til området, som blev godkendt. En del af arbejdet handler også om borgerdialog, og her ser Peder Tind det kommende januar-møde som en naturlig del af processen. - Vi læner os op ad den proces, vi havde, da vi vedtog en strategi for udsathed. Den fungerede godt, og der var over 100 mennesker pr. møde, siger Peder Tind. I forhold til arbejdet med fremtidens jobcenter siger udvalgsformanden: - Udvalgets fokus har fra starten været fokuseret på åbenhed og inddragelse, og derfor vil vi lave dialogmødet, siger Peder Tind.

Borgernes agenda hos Alternativet Dermed bliver der to møder om jobcentret på 12 dage. Midt i december indbød Alternativets folketingskandidat Søren Haastrup nemlig også til et dialogmøde. Det foregår 2. februar fra klokken 14 til 17. Borgere, fagfolk og hele byrådet er inviteret. Her sættes der fokus på, hvordan Fredericia Kommunes jobcenter egentlig fungerer, og hvad der går galt, når borgere føler, de ikke bliver hørt. At byrådspolitikerne nu "overhaler indenom" med et januarmøde, generer ikke Søren Haastrup. - Det vigtigste er, at der bliver lyttet til borgerne, siger folketingskandidaten, som også holder fast i den oprindelige plan med februar-mødet. - Jeg har erfaring for, at der er en lidt styret agenda, når udvalgene holder dialogmøder. Jeg synes, det skal være op til borgerne at komme med agendaen, siger Søren Haastrup, som selv vil deltage i begge møder.

Fint med to møder Peder Tind er forhindret i at komme til mødet 2. februar. Men han synes, at Søren Haastrups arrangement er en fin idé. For det er naturligt, at man diskuterer beskæftigelsespolitik flere steder, som man også gør til arrangementer i for eksempel Business Fredericia og fagforeninger. - Det er et meget stort område, som ingen har patent på. Hvis nogen ønsker at gøre noget, står det dem frit for, siger Peder Tind. Søren Haastrup oplyser, at han indtil videre kun har fået positivt svar fra Inger Nielsen (DF) fra byrådet, mens Christian Jørgensen (V) håber, at han kan nå mødet. Desuden er der kommet fire afbud. Miljø- og velfærdslisten Jørn Henner har også meldt sig til. - Nu må vi se, hvor mange, der møder op. Vi holder mødet alligevel, siger Søren Haastrup.