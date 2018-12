To guldmedaljer til riffelskytte

Løsning: Riffelskytten Nicklas Kildehøj fra Løsning deltog fredag og lørdag i LF Open. Stævnet foregik på Falster med deltagelse af skytter fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og England.

Nicklas repræsenterer Bredstup-Pjedsted Skytteforening og er tilknyttet juniorlandsholdet.

I herrejuniorklassen var der 21 skytter, der forsøgte at kvalificere sig til de otte finalepladser.

Nicklas skød 623,4 i sin indledende skydning; det højeste resultat hos herrejuniorerne fredag, som gav en finaleplads. Her vandt Nicklas med 1,2 foran nummer to.

Lørdag kvalificerede Nicklas Kildehøj sig igen til finalen, som blev meget tæt - men Nicklas vandt med 0,1 point foran nummer to.

Allerede søndag var Nicklas i Bremen, hvor han også skulle skyde 10m luft riffel for sit tyske 2. Bundesliga hold Sportsshützen Bremen e.V, som havde to bundesligakampe på hjemmebane - og som han var med til at vinde begge to.

Nicklas er tilknyttet Dansk Skytte Unions Talentcenter Syd, hvor han trænes af Jesper Askebjerg Kring.