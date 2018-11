Tip til årets bedste bøger

Fredericia: Der kommer sikkert til at ligge mange boggaver under juletræerne i år, men hvis man stadig ikke ved, hvad man skal vælge til far eller moster Gerda, kan man blive inspireret, når Fredericia Bibliotek holder bogcafé.

Det sker tirsdag 4. december kl. 16.30, hvor tre af bibliotekets medarbejdere hver vil fortælle om deres fem yndlingsudgivelser, og der er alt fra krimier til digte om sorg og faglitteratur om fremtiden. Måske man også selv kan få føjet et par ønsker til listen.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

