Tilfredshed efter NutriFair 2019 i Fredericia

Fredericia: Fagmessen i Fredericia for husdyrproducenter blev besøgt af 4.583 beslutningstagere inden for landbruget. Messen med 257 udstillere fandt sted i sidste uge i Messe C.

Projektleder Jørgen Kronborg hos MESSE C betragter besøgstallet som absolut tilfredsstillende.

- NutriFair er i skærpet konkurrence hvert andet år, lige som erhvervet i øjeblikket bokser med betydelige usikkerheder omkring blandt andet Brexit, svinepest, foderpriser og noteringer. Ikke desto mindre kan vi runde en virkelig flot og velbesøgt messe af, og jeg har kun lovord til overs for branchens store opbakning, siger Jørgen Kronborg.

Han tilføjer, at det udvidede område i Hal D for alvor har etableret sig som en integreret del af messen, lige som bioenergi-temaområdet samme sted har høstet megen anerkendelse. Desuden har de mange faglige indlæg på scenerne været rigtig godt besøgt, oplever Jørgen Kronborg. - Endelig vil jeg også fremhæve vores fokus i år på FN's verdensmål og vores insisteren på, at landbruget ikke er problemet, men en del af løsningen i forhold til en bæredygtig fremtid, fortæller projektlederen.