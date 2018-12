Tilbageblik på 2018: Trelde Skov kan blive et fristed for naturen

Naturen er i krise, men flere fangede alvoren i 2018, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforenings formand Karsten Enggaard. Han glæder sig over, at Trelde Skov kom med i den nye naturkanon.

Karsten Enggaard, formand, Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

- 2018 har været et år præget af naturens krisetilstand - og ikke mindst den danske naturs behov for en stemme og for at blive hørt. Samtidig aner jeg en positiv ændring i samfundet og måske endda en spirende forhåbning hos politikerne.

- Vi står over for klimaforandringer, der på afgørende vis vil ændre vores liv. Alligevel fortsætter vi næsten ufortrødent ad den vante vej, som flere og flere nu finder forkert.

- Det er svært at forholde sig til klodeomspændende problemer her. Vi kan bedre håndtere det nære og vores dagligdag. Det er glædeligt, at et flertal af politikerne i Fredericia Byråd sammen med Danmarks Naturfredningsforening vil sikre noget af den mest værdifulde natur i Danmark for al fremtid. I begyndelsen af 2018 blev Fredericia Kommune og DN enige om at fremlægge et diskussionsoplæg til en fredning af Trelde Skov.

Det handler om at give naturen en chance og give levesteder til så mange forskellige organismer som muligt. Trelde Skov har potentialet til at blive det lokale og nationale fristed for naturen. Men det kræver en overordnet og sammenhængende plejeplan. Jeg husker 2018 for en omfattende debat i vores sogn om ejendomsret kontra bevaringen af en mangfoldig natur. Og for rigtig stor opbakning til fredningen, der 20. november fik gjort Trelde Skov til en del af Den danske Naturkanon.