EUC Lillebælt har sat gang i to store byggerier. Det kan skabe et unikt miljø på skolen, forventer direktør Lars Middelboe. Det sker i avisens serie om, hvad forskellige mennesker husker fra 2018.

Lars Middelboe, direktør EUC Lillebælt

- Jeg tror, mange vil huske 2018 for den usædvanlige, lange, tørre og varme sommer. Men hvis jeg skal se det fra min og EUC Lillebælts side husker jeg blandt andet 2018 for, at flere og flere kan se, at Danmark de kommende år får en stor mangel på faglært arbejdskraft.

- Der er stor fokus på, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, lige fra Folketinget, arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationerne til den brede befolkning. I dag starter cirka 18 procent på en erhvervsskole, og målet er 25 procent om ganske få år. Hvis det skal ske, skal gymnasietrenden ændres. Elever og forældre skal få øjnene op for, at en erhvervsuddannelse er et klogt og valg med gode fremtidsmuligheder og høj livsindkomst. Muligheden for at læse videre og få en videregående uddannelse er også rigtigt gode.

- To meget konkrete ting fra 2018 jeg vil huske, er beslutning og igangsætning af to større byggerier på EUC Lillebælt. Det første er en udvidelse af EUC Lillebælts skolehjem med 47 værelser, så vi primo 2019 da råder over 127 værelser. Det er til gavn for vores elever og virksomheder. For det andet opførelse af et helt nyt gymnasium, der er klar i august 2019. Det bliver et unikt gymnasiemiljø, der forhåbentligt vil tiltrække endnu flere studerende til htx-gymnasieuddannelsen.