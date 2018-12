Tilbageblik på 2018: Ny leder roser Tøjhusets imponerende kapacitet

Sune Rasmussen er overrasket over, hvor mange arrangementer, Tøjhuset kan afholde. Forklaringen er en kæmpe indsats fra de frivillige, lyder det fra stedets nye leder i avisens serie "Det husker jeg 2018 for".

Sune Rasmussen, leder af musikstedet Tøjhuset, Fredericia

- I 2018 fik jeg nyt job i Tøjhuset, og det var jo en stor omvæltning. Det er musikken, jeg kommer fra karrieremæssigt. Jeg var ansat på Tobakken i Esbjerg, inden jeg havde en afstikker til Billund Kommune. Men da jeg så det ledige job i Tøjhuset, søgte jeg tilbage til musikken.

- Det er udfordrende og lige så sjovt, som jeg husker det. Det gode ved jobbet er kontakten til en masse rare og kompetente mennesker. Vi har godt 100 frivillige omkring Tøjhuset, som alle har en kærlighed og en holdning til stedet. Også til, hvad vi præsenterer musikalsk. Vi lavede et opslag på Facebook om, hvad man kunne tænke sig at høre i 2019. Der kom over 500 kommentarer. Deep Purple og Black Sabbath stod der godt nok et par gange, men der var også meget brugbart. Det vidner om stor musikinteresse i byen, og det ses også på billetsalget.

- Noget af det, jeg roser Tøjhuset for, er den store kapacitet. Det er to fuldtidsansatte, to deltidsansatte og så de 100 frivillige. Uden de frivillige kunne vi ikke køre i det tempo. Jeg spurgte på et tidspunkt, lige da jeg var startet: Kan vi magte tre arrangementer på én dag? Så blev der smilet: Ja, ja, det er ikke noget problem. Lige nu har vi en kalender fra februar til maj med tre til fem arrangementer om ugen. Det er over 50 arrangementer på en sæson, og det er imponerende.