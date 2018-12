Tilbageblik på 2018: Hun tog datteren til Kim Larsen-koncert - lykkelig for at give historien videre

Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe er lykkelig for, at hun fik datteren med til en af de sidste Kim Larsen-koncerter. Med hans død sluttede en epoke, og det er vigtigt at give historien videre til børnene, fortæller kommunaldirektøren i serien "Det husker jeg 2018 for".

Annemarie Schou Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia:

8. august: Min datter er 12 år og har debut på Smukfest. Vi står sammen i den tætpakkede skov sammen med 25.000 glade mennesker til det, der viste sig at blive en af Kim Larsens sidste koncerter. Vi vidste det måske godt. Få uger efter sluttede en epoke. Jeg er lykkelig over at have givet en lille bid af historien videre til min datter.

8. februar: Vi kører forbi Marselisborg Slot i Aarhus og lægger en buket. Vores tre børn er med. Vi er ikke udprægede royalister, men Prins Henriks død handler om meget mere end det. Hans historie mindede os om betydningen af fællesskab, åbenhed og tolerance.

6. juli: Vi markerer 169-året for det historiske slag ved Fredericia og markeringen af frihed for Danmark. Der bliver lagt kranse, og vi dvæler ved historien for at forstå fortid og nutid - men også for at gribe fremtiden klogt.

Mit 2018 har stået i skæret af fortid, nutid og fremtid. Og muligheden for at give videre. Til mine børn, så de forstår historien som afgørende for det Danmark, vi lever i, og den verden, vi er en del af. Fredericia er i fremgang, og året har budt på mange successer for en by i en moderne omstilling. Det der er muligt i dag er grundlagt af valg, personligheder, begivenheder og hændelser. Mit ønske for 2019 er, at vi sammen giver historien og fortællingerne videre til hinanden.