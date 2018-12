Tilbageblik på 2018: Hårene rejste sig på hjemvendt FHK-spiller

Kristian Stoklund Larsen, håndboldspiller, Fredericia HK:

- Jeg vil huske 2018 for mange gode ting. Først og fremmest står 2018 for mig som året, hvor jeg skiftede tilbage til min barndomsklub. Jeg husker tydeligt vores første kamp i sæsonen, hvor den "nye" hjemmebane blev åbnet med et brag. Det var ligesom at være tilbage i de gode gamle dage i håndboldligaen med Næsby, Paw og de andre. En nærmest udsolgt thansen Arena gjorde, at hårene rejste sig. Ifølge statistikkerne har vi et gennemsnitligt tilskuertal på hjemmebane på 1700. I 1.division! Det er jo helt fantastisk. Fredericia viser sig igen fra sin bedste side.

- Det har været en udsøgt fornøjelse at følge klubben på sidelinjen i mange år, og det er en endnu større fornøjelse at få lov til at være en del af denne flotte rejse, klubben er på. Jeg husker tydeligt dagen, da klubben gik konkurs i 2012. Jeg var selv en 18-årig gut, der var med i truppen, og kunne se, hvordan eliteafdelingen gik fra hinanden. Derfor har det været fantastisk at se den støtte, byen har givet klubben i genrejsningen af eliteafdelingen. Det vidner om et unikt fællesskab mellem klub og by.

- At gå fra jyllandsserien til stille og roligt at kravle sig op i rækkerne vidner om flid, kontinuitet og passion. Jeg håber derfor også, at jeg kan være med til at rykke klubben det sidste stykke op i det forjættede land. Det vil være en drengedrøm, hvis det går i opfyldelse.