2018 blev året, da Korskærparken røg af ghettolisten. Det glæder Jørn Vestergaard Kristensen, der er formand for en afdeling i boligforeningen. Men han frygtede aldrig, at der skulle rives bygninger ned, fortæller han i serien "Det husker jeg fra 2018".

Jørn Vestergaard Kristensen, formand for afdeling 10, Boli.nu, Korskærparken

- Vi ved jo alle, at det har været en god sommer. Vi har fået opdateret Grønningen, som er vores fælles grønne område i Korskærparken. De forskellige afdelinger har været med til at finansiere det, og Landsbyggefonden var også inde over. Først var der vanskeligheder på grund af regn, og så kom der tørke. Men nu er der ved at være grønt derinde, og der er gode muligheder for, at børn kan lege, og voksne kan motionere. De unge bruger det meget, og der er også mange voksne, som sidder og hygger der. Stedet er godt belyst, og det giver en god tryghed. Og det ser pænt ud. Jeg synes ikke, vi bor i en ghetto, og 1. december kom vi væk fra ghettolisten.

- Debatten om man skulle rive bygninger ned, har ikke fyldt meget. Vi snakkede om det i afdelingsbestyrelsen. Men ingen troede på, de ville gøre alvor af det, når man har brugt millioner at kroner på at forbedre området.

- Jeg har boet i området siden 2006. Den største ændring for mig i år er, at jeg blev afdelingsformand. Det havde jeg ikke forestillet mig for år tilbage. Jeg har været menigt bestyrelsesmedlem siden 2010, og jeg blev tilskyndet til det, da ingen andre stillede op. Nu vil jeg gerne tage nogle af de uddannelser, vi får tilbudt. Det er gået godt nok indtil videre.