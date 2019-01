Tilbageblik på 2018: Farvel til afholdsmanden Kristian - han besøgte 50 værtshuse hver aften

I februar var provst Børge Munk Povlsen med til at tage afsked med 94-årige Kristian. Et familiemedlem og en særling, der besøgte 50 værtshuse hver aften i København og kun drak æblemost. Og som lige til det sidste samlede ind til den gode sag.

Provst Børge Munk Povlsen, Fredericia Provsti

- Vi tog afsked med Kristian i februar. Han blev 94 år og fik en smuk begravelse fra Skt. Johannes Kirke på Blegdamsvej i København. Præsten var en af de mange, som han livet i gennem havde trukket meget på. Kristian var med sit eget udtryk kirkenarkoman. Han var som regel til tre-fire gudstjenester hver eneste søndag året rundt. From - måske. Jeg tænker snarere, at han var tryg. For det var ikke lige præsternes prædiken, han var mest optaget af. For det meste brugte han tiden til at løse kryds og tværs.

- Kristian var min kones farbror. På en sær måde var han en levende legende. De fleste, der færdedes i det københavnske café- og værtshusmiljø, kendte ham. Ikke fordi han var fordrukken. Han var afholdsmand. Hans kælenavn var Kristian Rynkeby. Hvor andre foretrak øl eller spiritus, foretrak han en æblemost. Hos andre hed han Naturmærkemanden, fordi han i mange år så godt som hver aften besøgte op mod 50 værtshuse og restauranter og solgte mærker til fordel for Verdensnaturfonden. Han cyklede på en trehjulet cykel i al slags vejr, og han solgte mærker for millioner af kroner til fordel for den gode sag. Kristian var en særling.

- Han spurgte også til det sidste om det samme, når man så ham: "Har du set skelettet af en mand? - og så svarede han selv ved at tage en ske frem af lommen, som han derpå løftede: En ske lettet af en mand!". Verden gik ikke i stå med Kristians død. Men et hjørne af originalitet er savnet.